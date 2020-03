Keep Warranty: Aplicação que lhe guarda os papéis das garantias passa a vender seguros

A startup Keep Warranty, que desenvolveu uma aplicação para guardar online os papéis das garantias dos produtos, lançou-se na indústria de insurtech e vai permitir contratar seguros para gadgets e eletrodomésticos, bem como estender garantias. A empresa portuguesa estabeleceu uma parceria com a Simplesurance, que fornece seguros a marcas internacionais como a Revolut, mas está aberta a representar outras marcas.

O mercado da extensão das garantias está avaliado em 35 mil milhões de dólares (cerca de 31,2 mil milhões de euros). “Além das garantias/faturas, verificámos que os utilizadores guardavam outros documentos entre os quais apólices de seguros e após validação com seguradoras internacionais, estabelecemos este caminho”, explica a fundadora e CEO ao Jornal Económico (JE).

A app, que agora funciona como um intermediário das seguradora permite, assim, comprar um seguro (online) no mesmo sítio onde o cliente guarda a fatura.

“O processo de contratação de seguros continua a ser feito da mesma forma que era feito antes. O nosso objectivo é facilitar o processo de venda de seguros tornando-o mais simples, rápido e acessível, através de um meio digital”, refere Romana Ibrahim. Para esta gestora, a Simplesurance é “um parceiro que oferece várias soluções digitais na contratação de seguros” e um fornecedor destes serviços internacionalmente, “o que favorece a escalabilidade da Keep Warranty”.

A Keep Warranty espera fechar no final deste semestre uma ronda de investimento para acrescentar mais seguros vida e não vida à plataforma, desenvolver tecnologicamente a app e entrar em mais mercados europeus na segunda metade de 2020. “Assim como será normal contratar o seguro do smartphone ou estender a garantia de uma máquina, muito em breve também será possível, por exemplo, comprar um seguro de viagem que garante a nossa segurança”, adianta Romana Ibrahim ao JE.