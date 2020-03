Laboratórios privados estão a cobrar até 200 euros por teste ao coronavírus

Os laboratórios privados estão a cobrar até 200 euros para realizar testes ao coronavírus, avança hoje o jornal Público.

O teste de despiste custa cerca de 200 euros nos laboratórios do grupo Germano de Sousa. O custo elevado do teste é justificado com a sua importação do estrangeiro, avança o médico patologista Germano de Sousa, admitindo uma redução para 100 euros se a procura aumentar muito. “De momento, a procura é pouca, mas, com isto assim, acredito que vá aumentar”, disse ao Público.

Já nos laboratórios dr. Joaquim Chaves o teste custa 101 euros, e estes centros estão a realizar uma média diária de 25 testes.