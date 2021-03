Licínio Pina: “Sistema bancário português enfrenta este período com mais robustez do que na crise financeira anterior”

Na terceira e última sessão da mesa redonda organizada pelo Jornal Económico e pelo Crédito Agrícola, sob o tema “Do salto tecnológico à retoma da economia: os desafios do sector financeiro no pós-pandemia”, Filipe Alves, diretor do JE, conversou com Licínio Pina, presidente do Crédito Agrícola, sobre os principais desafios da banca em Portugal no pós-pandemia.