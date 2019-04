Lucros da José de Mello Saúde caíram 31,7%, para 15,6 milhões

Os lucros da José de Mello Saúde caíram 31,7% no ano passado, para 15,6 milhões de euros, de acordo com um comunicado hoje, dia 24 de abril, divulgado na CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Os proveitos operacionais da empresa cresceram 7,2% em 2018, para 683,1 milhões de euros, “como resultado do desempenho positivo em todas as áreas de atuação da atividade assistencial”.

Os custos operacionais da José de Mello Saúde atingiram 612 milhões de euros, um aumento de 8,2% face ao ano precedente.

O EBITDA manteve-se em linha com o ano anterior, na casa dos 71,2 milhões de euros.

O total de investimento realizado em 2018 foi de 81,2 milhões de euros.

O investimento recorrente ascendeu a 15,5 milhões de euros, mais 2,6 milhões do que em 2017 “e foi essencialmente composto por reposição de equipamentos cínicos e outras atualizações tecnológicas nas unidades CUF”.

O mesmo comunicado da José de Mello Saúde explica que “o investimento de expansão totalizou e consistiu nas obras do novo edifício do Hospital CUF Descobertas, inaugurado em julho de 2018, e do Hospital CUF Coimbra, assim como na construção dos Hospitais CUF Sintra e CUF Tejo e na expansão do Hospital CUF Torres Vedras”.