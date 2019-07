Lucros da Media Capital caem mais de 50% para 5,9 milhões no primeiro semestre

Os lucros da Media Capital, dona da TVI, caíram 56% no primeiro semestre do ano para 5,9 milhões por comparação com igual período do ano passado. Em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Luís Cabral explicou que a redução adveio “de forma decisiva, do desempenho operacional”.

As receitas consolidadas da Media Capital, que detém diversos postos de telefonia, como a Rádio Comercial, a M80 ou a Smooth FM, contraíram 1% face aos primeiros seis meses do ano passado, para 86,3 milhões. Excluindo os dos ajustamentos de consolidação, foram as receitas da produção audiovisual que mais caíram este semestre (-3%), para 15,267 milhões.

Em termos consolidados, os lucros antes de impostos, amortizações e depreciação – EBITDA – tombou 27%, para 14,2 milhões de euros. Mas excluindo os gastos com restruturações, o EBITDA consolidado foi de 14,9 milhões de euros, sendo que a margem EBITDA ajusatada passou de 22,8% para 17,3%.

As receitas dos canais de televisão da Media Capital, da TVI, caíram 2%, para 70,2 milhões, devido à queda de 1% das receitas de publicidade, que ascenderam a 47,3 milhões, e de 2% nos outros rendimentos, que se fixaram em 22,9 milhões.

O resultado operacional do segmento da televisão caiu 50%, para 6,7 milhões, o que compara com os 14,9 milhões registados há um ano atrás.

Em termos audiências, a Media Capital revelou que “o conjunto dos canais TVI, TVI 24, TVI Ficção, e TVI Reality registou uma quota de audiência de 19,6% no total do dia e de 23,4%no horário nobre”, entre as 20h00 e as 24h00.

Já as receitas da rádio e entretenimento subiram 23%, para 12,1 milhões de euros, uma subida justificada pelo incremente de 10% nas receitas da publicidade na rádio, para 9,9 milhões, mas também pelo aumento de 173% das receitas de outros rendimentos, que ascenderam a 2,1 milhões. “Os outros rendimentos operacionais subiram (…) beneficiando não só da atividade de eventos e produçao de spots, mas sobretudo da alienação de ativos tangíveis, com um impacto de um milhão de euros, registada no primeiro trimestre”, esclareceu a Media Capital.