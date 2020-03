Lucros do Grupo Impresa crescem 4,7 milhões de euros em 2019

O grupo Impresa registou em 2019 um aumento dos seus resultados líquidos em 4,7 milhões de euros face ao ano de 2018, verificando um total de 7,8 milhões de euros, segundo informou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, 2 de março.

As receitas totais do Grupo Impresa atingiram 181,9 milhões de euros, o que representou um crescimento de 5,6%, relativamente ao volume de negócios de 2018. Para este valor contribuíram, em particular, os aumentos nas receitas de publicidade (+7,4%) e de IVR’s (+74,2%). O EBITDA superou os 25,1 milhões de euros, verificando-se uma melhoria de 38,6% face ao EBITDA do ano anterior.

Os custos operacionais tiveram um crescimento de 1,8%, resultante do aumento da atividade e da melhoria no desempenho da empresa, nomeadamente nas áreas comerciais e dos IVRs. A melhoria no desempenho operacional da SIC proporcionou um aumento de 35% do EBITDA que alcançou os 27 milhões de euros.

Por sua vez, a dívida remunerada líquida diminuiu em 12,8 milhões de euros, em termos homólogos, situando-se atualmente nos 166,4 milhões de euros, o valor mais baixo desde 2005, ano da tomada de controlo de 100% da SIC.