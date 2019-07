Presidente da Webhelp Portugal: “Queremos ser um dos três líderes do setor”

Os belgas do Grupo Bruxelle Lambert (GBL) anunciou em 17 de julho estar em negociações exclusivas comprar a posição maioritária de 55% do fundo norte-americano KKR no grupo frencês Webhelp, presente em Portugal desde 2015, por 2,4 mil milhões de euros.

A confirmação da entrada da GBL no grupo de externalização de serviços de apoio ao cliente só deverá ocorrer nos últimos três meses de 2019, mas os belgas já são tidos como os novos acionistas maioritários da multinacional que conta com 1.005 trabalhadores em Portugal (755 no escritório de Lisboa e 250 no escritório de Braga), mas que tem o objetivo de chegar aos três mil empregados até 2021.

Em entrevista ao Jornal Económico, o managing director do grupo e presidente executivo da Webhelp Portugal, Ludovic Lempire, falou sobre o negócio que determina a quinta alteração na estrutura acionista da multinacional Webhelp e as suas ramificações. A entrada da GBL – explicou Lempire – não trará alterações à operação do grupo em Portugal, onde a Webhelp registou um volume de negócios de 26,7 milhões em 2018.

A entrada do GBL na estrutura acionista do Webhelp vai provocar alterações na operação do grupo em Portugal?

A Webhelp vai continuar a operar como opera atualmente e os fundadores da Webhelp [Fréderic Jousset e Olivier Duha] permanecem na liderança do grupo, juntamente com a gerência, e mantêm uma participação significativa nos negócios. O modelo operacional da Webhelp não sofrerá impactes negativos e as operações do dia a dia continuarão a operar como o fizeram até aqui, enquanto passam por melhorias contínuas.

Como parceira de investimento, a GBL foi escolhida pela Webhelp devido ao seu forte e repetido compromisso de alavancar e apoiar a estratégia existente, o ADN e os valores fundamentais da Webhelp, sem alterações. A GBL pretende acompanhar o desenvolvimento da Webhelp e a ambição do grupo se tornar líder mundial, conforme definido pela nossa administração.

A Webhelp entrou em Portugal em 2015 – há quatro anos – no mesmo ano que o fundo KKR entrou na estrutura do grupo. O fundo KKR foi determinante para o início das operações da Webhelp em Portugal?

Abrimos os nossos escritórios em Portugal em 2015 – cerca de 6 meses antes da entrada do fundo KKR – em parceria com os principais clientes estratégicos que procuravam o melhor local para fornecer serviços multilingue. A nossa entrada em Portugal foi uma parte fundamental das nossas ambições de expansão internacional.

A Webhelp decidiu unir forças com o fundo KKR numa altura em que queríamos ampliar o nosso sucesso e a nossa estratégia para nos tornarmos líderes europeus do setor.

O fundo KKR conseguiu concretizar essa estratégia de expansão e liderança?

O nosso objetivo estabelecido com a KKR em 2016 foi atingido quando nos passamos a ser o grupo líder europeu na no setor. Aí, os nossos fundadores e gestores concordaram com a KKR que era a hora certa para atrair um novo parceiro financeiro para nos acompanhar no caminho da liderança mundial.

A Webhelp atingiu uma posição de liderança única na Europa graças a um crescimento orgânico contínuo e a uma estratégia ambiciosa de fusões e aquisições, impulsionada pela forte dedicação das suas equipas e pelo apoio do atual parceiro de investimentos KKR.

Com a chegada do GBL na Webhelp qual é a estratégia? Haverá novos objetivos?

Queremos vir a ser um dos três principais líderes do nosso setor e para isso queríamos unir forças com um parceiro de investimento que pudesse fazer esse caminho. Com a GBL como parceira de longo prazo, temos mais meios e tempo para investir no desenvolvimento de serviços adicionais, tecnologias e aquisições estratégicas.

Para a Webhelp Portugal o que representa a GBL enquanto novo acionista maioritário do grupo Webhelp?

Estamos entusiasmados por nos associarmos a um investidor com uma reputação de acompanhar negócios com uma estratégia de longo prazo de forma altamente solidária e acreditamos firmemente que o nosso sucesso numa escala global terá resultados positivos na nossa operação dentro do país e vice-versa.

A entrada da GBL representa a quinta alteração na estrtutura acionista do grupo Webhelp, um grupo multinacional apenas com 20 anos de história. Por que razão cinco mudanças em pouco tempo?

A Webhelp foi acompanhada por investidores de private equity em grande parte da sua existência e o nosso sucesso ao longo dos últimos 19 anos mostrou exatamente que uma estrutura assim era a solução perfeita para nós, capaz de expandir a nossa estratégia e fórmula para novos mercados e linhas de serviço. Como é comum nos ciclos de investimento em private equity, os nossos parceiros geralmente entram por um período de 4 a 5 anos em que definimos metas ambiciosas e comprovadamente realizáveis para nos tornarmos uma potência no nosso setor.

Foi graças às injeções de capital dos nossos parceiros de private equity que passamos de um pequeno concorrente no mercado para a posição de liderança europeia e crescemos para ser uma empresa que emprega mais de 50.000 pessoas.

Agora, para assumir esse sucesso exige-se uma visão de maior longo prazo e planos de negócio que se estendem além do ciclo do investimento típico. É por isso que achamos que fizemos a escolha certa ao selecionar a GBL como nosso novo parceiro financeiro.

Como se caracteriza a próxima fase na estratégia do grupo Webhelp?

Esta próxima fase de investimento vai permitir-nos acelerar e atender as necessidades de futuros mercados e dos nossos clientes de uma maneira ainda melhor e enriquecer ainda mais as nossas ofertas de serviços. O objetivo é trabalhar com o melhor parceiro para em busca da expansão do grupo.

Que mudanças a entrada da GBL no grupo Webhelp trará ao setor de externalização de serviços de apoio ao cliente?

Há um potencial significativo de consolidação no setor e pretendemos ser um participante ativo na consolidação de aquisições. Não temos dúvidas de que alguns grandes fornecedores de externalização de serviços de apoio ao cliente líderes internacionais emergirão e se destacarão acima da concorrência na próxima década. Acreditamos que a dinâmica do mercado e o cenário competitivo altamente fragmentado oferecerão oportunidades para uma futura expansão e consolidação do mercado.