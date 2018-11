Madeira: proposta de Orçamento é de 1.928 milhões de euros

A proposta de Orçamento da Madeira para 2019 é de 1.928 milhões de euros, anunciou hoje o vice-presidente do executivo regional, destacando a preocupação com a classe média e o alívio da carga fiscal.

“O Orçamento [da Madeira] é de 1.928 milhões de euros [ME]”, disse Pedro Calado, no final da reunião do Conselho do Governo Regional da Madeira que aprovou as propostas orçamentais e do plano para o próximo ano.

O governante explicou que aquele valor representa “mais 43 ME do que orçamento inicial de 2018” e “menos 17,9 ME em comparação com o orçamento corrigido ao final de 2018”.

Os documentos vão ser apresentados na sexta-feira, depois de entregues ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, adiantou.