Maior porta contentores do mundo faz escala no Porto de Sines

O maior navio do mundo em operação comercial no segmento de carga contentorizada, o MSC Ambra, fez no passado sábado escala no Terminal XXI do Porto de Sines.

O MSC Ambra pertence à nova geração de navios porta-contentores, com capacidade para 23 mil 756 TEU (twenty-foot Equivalent Unit, medida-padrão utilizada para calcular o volume de um contentor, unidade equivalente a 20 Pés).

Com 400 metros de comprimento fora-a-fora, 61,5 metros de boca e um calado de 16,5 metros, para além de uma maior capacidade, esta nova classe de navios destaca-se por ser mais eficiente e sustentável em termos ambientais, oferecendo uma maior estabilidade e segurança na navegação.

Vocacionado para a receção de megacarriers, o Terminal de Contentores de Sines – Terminal XXI, oferece fundos de -17 metros ZH e equipamento de última geração que lhe permite operar navios da classe do MSC AMBRA, com 24 fiadas de contentores.

Neste momento estão em curso obras de expansão do Terminal XXI, um investimento totalmente privado a cargo da concessionária PSA Sines, que vai duplicar a capacidade da infraestrutura para 4,1 milhões TEU, com uma frente de cais de 1.750 metros que lhe permitirá operar, em simultâneo, quatro megacarriers da classe do MSC AMBRA.