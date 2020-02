Maioria dos portugueses não confia em Joacine Katar Moreira e André Ventura

A deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira e o deputado único do Chega, André Ventura, são, entre nove dirigentes partidários e deputados, aqueles em quem os portugueses menos confiam. A conclusão é de uma sondagem realizada pela Intercampus para o “Correio da Manhã” e “Jornal de Negócios”, que revela que o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, é político mais confiável para os portugueses.

Os dados da sondagem mostram que 66,6% dos inquiridos não teriam confiança em Joacine Katar Moreira se esta lhes quisesse vender um carro usado. A contribuir para essa falta de confiança está a “conflitualidade e o mediatismo que marcaram os últimos meses da parlamentar eleita pelo Livre”. Já André Ventura não suscita a confiança de 57,7% dos portugueses.

O grau de confiança no deputado único e presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, também não é melhor. O líder dos liberais não consegue convencer 52,8% dos entrevistados para o estudo em análise. Já o novo presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, suscita dúvidas a metade do universo da sondagem.

A meio da tabela, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, recebe um ‘não’ de 49,8% dos inquiridos. O porta-voz do PAN, André Silva, não convence 46,3% dos portugueses, enquanto o líder do PSD, Rui Rio, não recebe a confiança de 43,5% dos entrevistados. Se o eventual vendedor de um carro usado for a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, o valor baixa para 43,3%.

Já Jerónimo de Sousa, com quem 41,2% dos inquiridos não negociariam, é o político mais confiável.

Na avaliação da ação política dos líderes partidários, apenas António Costa e Catarina Martins têm nota positiva (três pontos, numa escala de um a cinco). Seguem-se Rui Rio (2,9), Jerónimo de Sousa (2,8), André Silva (2,7), André Ventura (2,6), Francisco Rodrigues dos Santos (2,6) e João Cotrim de Figueiredo (2,5). Joacine Katar Moreira consegue apenas 1,7 pontos.