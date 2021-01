Manchester City atualiza acordo com Alipay e reforça presença no mercado chinês

A equipa dos portugueses Bernardo Silva, Rúben dias e João Cancelo anunciou uma atualização do acordo que mantém com a plataforma de comércio eletrónico Alipay (propriedade da Aliababa) para reforçar a presença no mercado chinês, segundo o portal “Palco 23”.

O acordo inclui o lançamento de um portal de comércio eletrónico, dentro da plataforma chinesa, totalmente dedicado ao Manchester City, onde estarão disponíveis conteúdos relacionados com o clube e também “experiências digitais” para os fãs chineses, como concursos onde os vencedores poderão ganhar camisolas e bilhetes para os jogos dos ‘citizens’.

O Manchester City tem trabalhado com a Alibaba, dona da Alipay, um gigante chinês do comércio eletrónico e da tecnologia fundado em 1999 por Jack Ma, entre outros empresários, há quase dez anos. Durante esse tempo, o clube lançou uma página de vídeo oficial no Yoku – plataforma de streaming da Alibaba criada em 2013.

O acordo com a Alipay expande assim a atividade do grupo skyblue na China. O clube possui atualmente contas oficiais em várias plataformas do país, um site oficial em chinês e um clube oficial de fãs chineses.