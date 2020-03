Manuel Monteiro: “António Costa tem de apresentar uma moção de confiança” se Mário Centeno sair do Governo

O antigo líder do CDS-PP Manuel Monteiro considera “um ato de grande irresponsabilidade política” a saída de Mário Centeno do cargo de ministro das Finanças. Em entrevista à rádio “Antena 1”, Manuel Monteiro afirma que caso este cenário se verifique o primeiro-ministro, “António Costa deve apresentar uma moção de confiança no Parlamento”.

Manuel Monteiro acredita que “a questão do coronavírus pode ter alterado a perspectiva do ministro das Finanças em sair já do governo” e esta hipótese pode ter consequências no plano económico. “É evidente que isto vai ter implicações no plano económico, tendo implicações no plano económico tem implicações no plano financeiro”, explica.

Por sua vez, o ministro das Finanças assumiu, numa entrevista ao semanário “Expresso”, em dezembro de 2019, “deixar em aberto a possibilidade de terminar o mandato já em julho de 2020″, admitindo uma posição favorável “à limitação do número de mandatos que os políticos exercem”. Agora, prefere não comentar o assunto e apenas disse à revista “Visão” que o seu perfil “é de ministro das Finanças, nesta altura”.

O combate ao populismo também foi um tema abordado por Manuel Monteiro, durante a entrevista à “Antena 1″. Para o antigo líder do CDS, “só se combate o populismo sendo-se popular” e acrescenta que o “CDS não tem que ter medo de ninguém nem de nenhum partido”