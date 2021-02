Marcelo, Costa e partidos reúnem-se com especialistas do Infarmed por videoconferência

O Presidente da República, o primeiro-ministro e os partidos voltam a reunir-se na terça-feira com os epidemiologistas do Infarmed, mas desta vez por videoconferência, sendo que o país encontra-se em confinamento geral motivado pela covid-19.

A reunião com o Infarmed começa às 10:00 e em modo presencial vão estar presentes apenas os especialistas e a ministra da Saúde, Marta Temido. O evento será transmitido nas redes sociais do Governo, segundo comunicado do executivo de António Costa.

Como habitual, entre os especialistas vão comparecer, na reunião, André Peralta Santos da Direção Geral da Saúde, Jorge João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo e Henrique Barros investigador da Universidade do Porto.

A última reunião realizou-se a 12 de janeiro. Será a décima terceira vez que o encontro vai decorrer nas instalações do Infarmed em Lisboa, num total de 14 reuniões até agora realizadas.