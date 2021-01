Marcelo defende que escolas devem “fechar o mais cedo possível”

O Presidente da República e recandidato ao mesmo cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira, 21 de janeiro, ao “Observador” que a decisão do encerramento das escolas “vai ser demolidora para o ano letivo”.

A decisão final do Governo será apresentada hoje a partir das 13 horas após a reunião do Conselho de Ministros, mas tudo indica que os estabelecimentos de ensino serão encerrados já na sexta-feira.

Apesar de apontar efeitos demolidores para os estudantes, Marcelo Rebelo de Sousa concorda que a decisão a ser tomada deve ser “fechar o mais cedo possível para se perceber e enfrentar os desafios” que o país enfrenta atualmente. O Presidente da República classifica que esta decisão do Governo tem ainda como objetivo “manter os pais em casa”, ao mesmo tempo que os filhos têm de ficar a acompanhar as aulas remotamente.

Ao dia de ontem, 20 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa, revelava que existiam novos dados a ser analisados em relação ao encerramento dos espaços de ensino. “Há dados novos que devem ir sendo ponderados e essa ponderação pode ser feita a todo o momento”, disse quando questionado sobre a possibilidade do fecho das escolas.

Na passada terça-feira, 19 de janeiro, o primeiro-ministro António Costa esteve no debate no Parlamento, onde admitiu a possibilidade do fecho das escolas caso a estirpe britânica se tornasse predominante. “Se para a semana soubermos, se amanhã soubermos, se depois de amanhã soubermos, se daqui a 15 dias soubermos, por exemplo, que a estirpe inglesa se tornou dominante no nosso país, muito provavelmente vamos ter mesmo de fechar as escolas e aí farei o que tenho de fazer, que é fechar as escolas”, disse António Costa no debate.

Na noite de quinta-feira, o Presidente da República disse concordar com o encerramento das escolas e universidades em Portugal como medida para travar a pandemia que voltou a bater recordes de casos e de mortes na quarta-feira.

“Eu já tinha a noção que isso podia acontecer [fecho das escolas]. Penso que é uma boa solução, se for essa a adotada em Conselho de Ministros, e pelos vistos a senhora ministra [da Saúde] anunciou, é uma boa solução”, disse Marcelo Rebelo de Sousa na quarta-feira à noite em entrevista ao Porto Canal.

“Primeiro, não é fácil distinguir entre ciclos e fechar A ou B ou C ou D. Em segundo, a disseminação social está a entrar nas escolas, o número de turmas que estão em casa aumentou muito substancialmente nos últimos tempos e alguns dos testes que começaram a ser feitos nas escolas apontam para a prudência desse tipo de medidas”, afirmou o chefe de Estado.