Marcelo sobre caso BES: “Estamos a viver um bom período para a justiça portuguesa”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurou que a justiça portuguesa está a viver “um bom período” quando questionado sobre a acusação do caso BES, depois do encontro da juventude, em Belém, que se realizou esta quarta-feira, 15 de julho.

“Estamos a viver um bom período para a justiça portuguesa e o Presidente da República fica muito feliz com isso, várias vezes em discursos mostrei a minha preocupação sobretudo na abertura de anos judiciais com aquilo que na cabeça de muitos portugueses era uma preocupação, com casos que os portugueses achavam que era importante serem investigados, julgados e decididos”, referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que “passava-se uma legislatura, um mandato, dois mandatos” até que fossem tomadas decisões no tribunal, algo que mudou recentemente.

“Tivemos boas notícias nos últimos tempos, o caso Tancos que já foi a julgamento, é uma boa notícia, a Operação Marquês está para despacho final sobre a instrução que determina ou não o envio para julgamento, a concretização deste despacho é uma boa noticia, a dedução da acusação no caso BES é uma boa notícia”, apontou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República classificou ainda como positivo “continuar uma investigação mesmo sobre magistrados para precisamente mostrar que quem não deve não teme”.

O Ministério Público acusou 18 pessoas no caso do Banco Espírito Santo e sete empresas, concluindo que foram cometidos crimes com prejuízos no valor dos 11,8 mil milhões de euros. Ricardo Salgado vai enfrentar o julgamento pela queda de um dos maiores grupos económicos portugueses.