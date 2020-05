Mário Ferreira compra 30,22% da TVI por 10,5 milhões de euros

Agora é oficial. Mário Ferreira assegurou a compra de 30,22% da Media Capital, empresa detentora da TVI, TVI24, Rádio Comercial e da produtora Plural. O acordo foi concluído esta quinta-feira, 14 de maio e comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O empresário dono da Douro Azul torna-se desta forma o segundo maior acionista da Media Capital, continuando os espanhóis da Prisa como acionistas maioritários com 64,47%. Recorde-se que o prazo de exclusividade para as negociações entre as duas partes terminava esta sexta-feira, 15 de maio.

Este negócio demonstra uma desvalorização de 37% da Media Capital que, de acordo com esta aquisição, fica agora avaliada num valor próximo de 130 milhões de euros.

No passado dia 24 de abril, a Prisa havia confirmado em comunicado as negociações com o empresário. “O memorando prevê que a Pluris seja representada “de forma apropriada (sem uma posição de controlo) no conselho de administração da Media Capital”. A Prisa continuará como acionista maioritário da Media Capital e não haverá uma concertação entre as partes mas a empresa espanhola “considera a Pluris um co-investidor ideal (…) tendo em conta o seu compromisso com Portugal e a economia portuguesa, o compromisso de apoiar e ajudar a equipa de gestão da Media Capital com o seu conhecimento financeiro, um passado como investidor responsável e orientado para o crescimento e ainda o compromisso e capacidade de disponibilizar, caso necessário, financiamento adicional à Media Capital”.

Questionado na altura pelo Jornal Económico sobre a proposta de compra da TVI e a composição do consórcio que lidera, Mário Ferreira recusou prestar esclarecimentos. “Não comentamos a situação da TVI”, disse o empresário numa resposta enviada por escrito. Também a Prisa, igualmente questionada, recusou fazer comentários sobre a venda da sua operação em Portugal.

O interesse de Mário Ferreira nos media e na TVI em particular não é de agora. O dono da Douro Azul é um dos acionistas do jornal “Eco” e aliou-se à Cofina para comprar a Media Capital, na mais recente tentativa de venda da empresa. Quando a Cofina desistiu do processo, Mário Ferreira não escondeu o seu desapontamento, bem como o interesse na TVI. “Foi para mim uma grande surpresa”, disse na altura ao JE.