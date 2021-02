Marta Temido sobre vacinação: “Casos de incumprimentos serão tratados devidamente”

A ministra da Saúde alertou esta segunda-feira que todos os “casos de incumprimentos serão tratados devidamente” quando comentava a continuação do presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no cargo após a polémica com a vacinação de pessoas não-prioritárias.

Em resposta às perguntas dos jornalistas, Marta Temido garantiu que “todas as situações que tenham sido reportadas como desvios daquilo que são as regras do plano de vacinação serão investigadas”. “Porque têm direito e são retiradas as consequências que sejam recomendadas após a investigação”, completou.

A governante assegurou não existirem “processos em que não se faz uma averiguação exata e concreta” e frisou que “desde a semana passada a inspeção geral das atividades está a avaliar e auditar semanalmente”. Segundo Marta Temido, é elaborado semanalmente um relatório onde inclui “todo o processo” sobre o decorrer do plano de vacinação.

Esta segunda-feira, o secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu que “todos os desvios à vacinação serão com certeza inadmissíveis” e que vão existir “procedimentos que terão sanções, se durante sede de inquérito assim se provar” que existiram irregularidades no plano de vacinação.

Em causa está a notícia avançada no sábado pelo “Correio da Manhã” que revelou que foi dada prioridade a proprietários e funcionários de uma pastelaria no Porto no plano de vacinação. Além destes funcionários, também diretores, assessores e outros quadros superiores do INEM alegadamente já receberam a vacina.