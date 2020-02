“Mercados em Ação”: Assista ao programa desta semana

Assista em direto mais uma edição do programa “Mercados em Ação”, em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico.

Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) abordam temas como o impacto do Coronavirus nos mercados e a época de resultados das cotadas na Europa.

Para comentar estes temas, está em estúdio Tiago Cardoso, responsável regional para a Península Ibérica da corretora Infinox.

No ‘Espaço Empresas’ falamos com Fred Antunes, CEO da RealFevr, plataforma de ‘fantasy leagues’.