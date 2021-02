“Mercados em Ação”. “Existe o risco das refinarias se tornarem praticamente obsoletas”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, Steven Santos, head of trading platforms & brokerage no BiG – Banco de Investimento Global, analisou as perspetivas no mercado petrolífero após os preços terem tocado em máximos de um ano e as metas de transição energética.

“As metas de transição energética são muito ambiciosas e vão forçar as petrolíferas a repensar completamente o negócio e a repensar os ativos. Correm o risco de, dentro de alguns anos, as refinarias e tudo que são ativos fixos muito valiosos, se tornarem praticamente obsoletos”, realçou este especialista.