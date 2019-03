“Mercados em Ação”: Veja aqui em direto o programa desta semana

Esta semana, Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como a reunião de política monetária do Banco Central Europeu, a época de resultados das cotadas e ainda os últimos desenvolvimentos na guerra comercial.

Em estúdio para comentar estes temas está o economista Luis Tavares Bravo, e iremos contar com os contributos via Skype de Ricardo Evangelista (analista sénior da ActivTrades, em Londres) e de Francisco Covas (head of research do Bank Policy Institute em Washington).

No “Espaço Empresas”, vamos falar do Regulamento Geral da Proteção de Dados com Raquel Brizida Castro, professora universitária (FDUL) e especialista em Direito das Novas Tecnologias.