“Mercados em Ação”: Veja aqui em direto o programa desta semana

Veja aqui em direto o programa Mercados em Ação do Jornal Económico. Esta semana, André Cabrita-Mendes (Editor Online do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como o impacto do Brexit para as empresas nacionais e os cidadãos portugueses no Reino Unido, e a inversão da curva das yields no mercado de obrigações norte-americano.

Em estúdio para comentar estes temas está Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, e contamos também com os contributos via Skype de Filipe Garcia, economista da IMF (Informação de Mercados Financeiros.