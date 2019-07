“Mercados em Ação”: veja em direto o programa desta semana

Veja aqui em direto mais uma edição do programa “Mercados em Ação”. Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu e o impacto da chegada de Boris Johnson a 10 Downing Street.

Em estúdio para comentar estes temas está o economista Luís Tavares Bravo.

No ‘Espaço Empresas’ falamos com José Malaquias, um dos fundadores e gerente da The Inventors, empresa que cria produtos e programas educacionais inspiradores para formar uma nova geração de inventores.