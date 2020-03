Montepio cria “agente virtual” M.A.R.I.A para “revolucionar o atendimento ao cliente”

Em breve, quando um cliente do Montepio tiver de ligar para o banco para resolver alguma questão será atendido pela M.A.R.I.A, “uma agente virtual” alicerçada numa tecnologia de inteligência artificial que promete “revolucionar o atendimento ao cliente” daquela instituição financeira. A inovação foi esta terça-feira, 3 de março, anunciada à comunicação social, em Lisboa.

A implementação da M.A.R.I.A (acrónimo anglo-saxónico de assistente interativo em tempo real do Montepio) é fornecida pela filial portuguesa da tecnológica norte-americana IBM, que utiliza a IBM Watson Assistant for Voice, uma tecnologia de voz em inteligência artificial. A ferramenta permite integrar um assistente de voz com inteligência artificial nos sistemas IVR do contact center (centro de apoio ao cliente) do Montepio.

A M.A.R.I.A representa também o primeiro passo de uma parceria tecnológica entre o banco Montepio e a IBM para “otimizar a experiência dos clientes e colaboradores do Banco”, também hoje apresentada. A parceria assenta na implementação de mecanismos e ferramentas de IA e de Robotic Process Automation (RPA) na relação do banco com os clientes.

O Montepio quer acelerar a transformação digital da instituição financeira com soluções em IA e, por isso, escolheu a IBM para materializar a ambição. Saem a ganhar os clientes e o próprio banco, garantiu o presidente executivo do Montepio, Pedro Leitão, em comunicado.

“Estar cada vez mais próximo do cliente e oferecer-lhe um serviço relevante e de qualidade em cada interação é um grande objetivo do Banco Montepio. Por outro lado, garantir que as nossas pessoas se sintam realizadas pelo desafio de um trabalho diário de maior valor acrescentado e pela melhoria da eficiência dos nossos processos é outro grande objetivo. Por isso, decidimos acelerar a nossa transformação digital recorrendo à tecnologia da IBM, de modo a melhorar a satisfação dos nossos clientes e das nossas pessoas”, afirma.

A M.A.R.I.A é o primeiro passo. As duas entidades vão continuar a colaborar na transformação digital, na otimização da experiência do cliente e na inovação nos processos e modelo de negócio do Montepio, através de IA e implementação de tecnologia cognitiva (Cognitive Process Automation, CPA), “para acelerar a estratégia de inovação do” banco.

Como funciona a M.A.R.I.A?

Este “agente virtual” pode participar num diálogo utilizando uma linguagem natural, tendo a capacidade de lidar com vários tópicos simultaneamente, reconhecendo a forma como as pessoas falam e adequando o tipo de resposta. Como resultado, é possível criar conversas virtuais que atendam aos requisitos do cliente sem precisar de recorrer a um operador humano, melhorando a resolução no primeiro contacto.

A M.A.R.I.A é “treinada” com base em conhecimento da indústria e do setor e está preparada para responder às perguntas mais frequentes.