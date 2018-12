Moody’s: “Política monetária permanecerá altamente acomodatícia”

A vice-presidente da Moody’s, Madhavi Bokil, defendeu esta sexta-feira que a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) continuará “acomodatícia” e que a normalização das taxas de juros depende do crescimento económico.

“Embora o Banco Central Europeu termine com as novas aquisições de títulos corporativos e soberanos no final deste mês, continuará a manter um grande balanço por algum tempo e a política monetária permanecerá altamente acomodatícia”, referiu Madhavi Bokil.

O BCE explicou esta quinta-feira que os reinvestimentos dos principais pagamentos de ativos adquiridos ao abrigo do Quantitative Easing vão ser feitos nas mesmas linhas gerais que conduziram esse programa de compras e que termina no final deste mês, mas sublinhou que vai manter um grau de flexibilidade para fazer eventuais adaptações.

O BCE já tinha confirmado que as aquisições líquidas no programa de compra de ativos da zona euro irão terminar em dezembro de 2018, adiantando que Conselho de Governadores está a reforçar forward guidance sobre o reinvestimento, que pretende fazer por completo nos ativos que cheguem à maturidade, por um período extenso e para além de quando começar a subir as principais taxas de juro.

A vice-presidente da agência de notação financeira norte-americana defendeu que o “momento da normalização da taxa de juros dependerá das perspectivas de crescimento, que se deterioraram ligeiramente nos últimos trimestres ”.