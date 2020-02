Multipessoal agrega marcas e renova imagem

A Multipessoal, empresa de recursos humanos, anunciou esta segunda feira, dia 17 de fevereiro, que as marcas Service, a Sourcing, a MSearch, a Branding e a Upgrade passam a ser denominadas sob a marca única Multipessoal.

Para acompanhar a mudança de nome, surge também uma nova imagem, onde a cor de laranja ganha destaque.

O objectivo da mudança, de acordo com a empresa de recursos humanos, será facilitar a procura de emprego ou do candidato ideal para as necessidades de determinado negócio.

“Queremos garantir que mais do que disponibilizar oportunidades de trabalho, somos o suporte e presença necessários para acompanhar todos aqueles que colaboram connosco” declara António Eloy Valério, CEO da Multipessoal, num comunicado de imprensa.