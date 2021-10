Musical sobre Andy Warhol coloca Teatro Nacional D. Maria II na imprensa internacional

O cineasta americano Gus Van Sant apresentou em Lisboa a sua primeira produção para o teatro, um musical sobre a juventude de Andy Warhol. O espetáculo sobre ícone da pop art esteve em cena Teatro Nacional D. Maria II, de Lisboa. A obra foi produzida com uma equipa 100% nacional.

O sucesso da produção não foi alheio à imprensa internacional de renome e foi assim que o teatro lisboeta foi referido, com grande destaque, nos jornais “The Guardian” e “The New York Times”. Confira a crítica no “The New York Times” aqui e o que foi escrito sobre o musical no teatro lisboeta no “The Guardian” aqui.

Em “Andy”, o realizador quis mostrar outra faceta de Warhol. Dos seus encontros com o escritor Truman Capote, com o crítico de arte Clement Greenberg, ou com a atriz Edie Sedgwick, emerge um personagem estranho, que não corresponde ao Andy Warhol que conhecemos. Autor dos diálogos e das canções, Van Sant misturou o tempo, a realidade e a ficção para construir uma relação imaginária com Andy Warhol.