“Não ignoramos que o Governo pode fazer melhor”. BE abstêm-se a estado de emergência

O deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares anunciou que o partido abstém-se no que toca à renovação do estado de emergência por reconhecer que o Governo pode fazer melhor no que toca a apoiar os portugueses e a planear o desconfinamento.

Depois de dizer que o BE abstinha-se, Pedro Filipe Soares explicou que o partido sabe da “necessidade do estado de emergência, mas não ignoramos que o Governo pode fazer melhor”. “Da parte do Governo não há nenhuma estratégia”, completou

Para o Bloco, o Governo tem falhado no que toca à Educação, sendo que fechou as escolas e confinou as crianças e ainda não está a planear o seu regresso. Pedro Filipe Soares afirmou que o partido acredita ser momento para se falar em desconfinamento, sendo que é esperado que “em meados de marços se esteja abaixo da meta dos 200 casos no cuidados intensivos”.

Pedro Filipe Soares sublinhou ainda que o executivo de António Costa também tem falhado no que toca aos apoios que “são pagos e sempre atrasados” e pela ausência de estratégia de recuperação economica para “inúmeros sectores em crise”.