“Não seremos nem somos ponte de apoio do Governo do PS”, refere Jerónimo de Sousa

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, garantiu que o partido não serve de “ponte de apoio do Governo do Partido Socialista (PS)”, sendo que tem um projeto político próprio.

Durante entrevista à “TVI”, Jerónimo de Sousa considerou que o PCP apresenta um “projeto alternativo, uma política de esquerda que não encontra paralelo, seja à direita, seja no partido socialista”. Por este motivo o líder comunista apontou que o partido serve para muito mais do que apoio ao PS. “Nós não seremos, nem somos ponte de apoio do Governo do PS, naturalmente também muito menos seremos comparsas de um PSD/CDS”, garantiu.

Apesar de admitir que não existe um partido como o PCP em Portugal, Jerónimo de Sousa recorda que o apoio ao PS foi necessário e surgiu para por de parte a liderança à direita. “O partido comunista português acompanhou aquilo que era um sentimento fortíssimo em 2014/2015, lutou muito para travar aquilo que nós consideramos os efeitos devastadores de uma política de direita, uma política da terra queimada de cortes de salários, de cortes de direitos, de desemprego, de uma política social desastrosa, terrível”, explicou o líder do PCP.

Quanto ao futuro do partido, o comunista referiu que o PCP continua a defender um projeto que transcende o partido. É um partido para continua na medida que tem um projeto que vai além do seu ideal, da sua identidade. Portanto, é um partido que tem um projeto que assenta bem naquele lema que nós temos para este centésimo aniversário que é: o futuro tem partido”, sublinhou Jerónimo de Sousa durante entrevista enquanto comentava os 100 anos do PCP.