Navigator assume compromisso de promover uma vida sustentável

A empresa The Navigator Company (Navigator) lançou o #MYPLANET, um projeto que pretende promover o bem-estar da população em harmonia com a natureza. A produtora de papel de papéis finos de impressão e escrita pretende “levar esta causa a mais pessoas e a mais áreas, contribuindo para o bem-estar de todos”.

Segundo o comunicado divulgado esta segunda-feira, o #MYPLANET “visa impactar a população adulta com mais de 35 anos, residente nos grandes centros urbanos, de forma a promover um estilo de vida sustentável, calmo e em harmonia com a natureza”.

O projeto da Navigator vai contar histórias e dar dicas que servem “de inspiração para quem quer adotar um estilo de vida sustentável e equilibrado”. O projeto chegará ao público através vários formatos. Para aceder aos conteúdos, os interessados poderão utilizaras redes sociais do #MYPLANET (Instagram/myplanet.pt), dirigirem-se ao site do projeto, pedirem receber a revista gratuita, que os interessados terão de requerer através do site, ou, em alternativa, assistirem ao programa com o mesmo nome deste projeto, que foi estreado recentemente na TVI24.

Para Rui Pedro Batista, diretor de comunicação de marca da Navigator, “a empresa encara a marca #MYPLANET como um compromisso que olha para o futuro e que tem como objetivo incentivar a população para um estilo de vida saudável e em harmonia com a natureza”.

A Navigator vende para 130 países em cinco continentes e dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas espécies que se destinam à renovação da floresta nacional. Em 2017, as receitas da papeleira ascenderam a 1.63 mil milhões de euros e representa cerca de 1% do PIB nacional.