Navigator prevê evolução positiva dos mercados internacionais em 2020

A The Navigator Company admitiu ter passado um ano difícil de 2019 em termos de cotações internacionais dos preços da pasta de papel e de redução de procura, não só da pasta mas também de papel, mas antevê perspetivas mais positivas para o presente exercício.

Ontem, essas dificuldades, e a possibilidade de reduzir a distribuição de dividendos pelos acionistas, castigou a cotação da empresa na Euronext Lisbon.

Mas, de acordo com o comunicado referente aos resultados da empresa em 2019, “com a ausência de aumentos da oferta disponível significativos até à segunda metade de 2021, e com incrementos de capacidade de UWF e de ’tissue’ previstos para 2020, espera-se que as condições de mercado evoluam de forma positiva ao longo do ano, e que se verifique uma ligeira melhoria nas taxas de utilização da capacidade da indústria”.

“Do lado do papel, estima-se que a cadeia de distribuição tenha terminado o ano genericamente com ‘stocks’ em níveis muito reduzidos, tendo deprimido o consumo aparente em 2019, e espera-se fenómeno inverso durante os primeiros meses de 2020, impulsionado o consumo aparente de UWF [‘uncoated woodfree paper’, papéis de escrita não revestidos]”, adianta o referido comunicado.

O mesmo documento da Navigator acrescenta que “o forte crescimento da entrada de encomendas da indústria europeia nas últimas semanas de 2019 e respetiva comunicação no início de 2020 reforça estas indicações”.

“Tal como em 2019, a queda de consumo aparente não correspondeu a uma evolução real da procura de papel junto dos consumidores finais, também a melhoria nos primeiros meses de 2020 não estará associada à procura final, que se estima estar estável ou moderadamente negativa mundialmente. O Grupo Navigator, líder no mercado de UWF na Europa, continua a apresentar um modelo de negócio resiliente e uma capacidade de atuação que lhe permite enfrentar com tranquilidade e confiança as condições atuais de mercado”, assinala o referido comunicado da produtora de pasta e papel.

Por seu turno, no negócio do ’tissue’ (papel higiénico, lenços, rolos de cozinha, toalhetes, etc), “a procura continua a apresentar taxas de crescimento interessantes ainda que num contexto de novas capacidades a iniciar produção na Península Ibérica”.

“Em 2020, a Navigator irá prosseguir com a consolidação dos investimentos recentemente concretizados, com o objetivo de melhorar o seu desempenho industrial e comercial”, garantem os responsáveis da empresa.

O mesmo comunicado acrescenta que, “o desempenho do grupo em 2019 foi condicionado pelo enquadramento do mercado e por diversos factores exógenos, que afetaram o crescimento económico global e que impactaram alguns factores de produção”.

“No início de 2020, a Navigator decidiu implementar um novo plano de otimização de custos e de eficiência operacional, envolvendo a globalidade da organização e as suas atividades, integrando os anteriores programas ‘M2’ e ‘ZBB Corporativo’, e incluindo também um novo programa de transformação digital da área corporativa. Este novo plano visa uma revisão mais profunda da estrutura organizacional e dos seus custos fixos e variáveis e deverá traduzir-se numa redução adicional e expressiva dos custos do grupo, com implementação no decorrer do segundo semestre de 2020 e ao longo de 2021”, revela o comunicado da Navigator.

O mesmo documento acrescenta que, “adicionalmente, a Navigator planeia implementar em 2020 um plano de investimentos visando a recuperação de maiores níveis de operacionalidade e estabilização das suas operações, com impacto positivo nos custos, orientado para uma continuada melhoria da ‘performance’ financeira e ambiental”, embora não revele mais detalhes sobre este plano.