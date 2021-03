Navio encalhado suspende circulação no Canal do Suez. Petróleo sobe mais de 3% nos mercados internacionais (com áudio)

A circulação no Canal do Suez está suspensa desde terça-feira depois de um cargueiro ter ficado encalhado. Uma situação que está a afetar as ligações dos outros navios que transportam petróleo e poderão agora ter de procurar vias alternativas, revela a “Bloomberg” esta quarta-feira, 24 de março.

O porta-contentores Evergreen com 400 metros de comprimentos e 220 mil toneladas ficou encalhado quando fazia a ligação entre a China e o porto de Roterdão nos Países Baixos, de nada valendo as várias tentativas para o colocar a flutuar novamente.

Os mercados internacionais de petróleo já reagiram: o Brent está a subir 3,26% para 62,77 dólares em Londres, enquanto o WTI sobe 3,20% para 59,61 dólares em Nova Iorque.

Os refinadores europeus e americanos que dependem desta via para carregamentos de petróleo do Médio Oriente podem ser forçados a procurar novas vias, ao mesmo tempo que os fluxos de petróleo bruto dos campos do Mar do Norte com destino à Ásia serão interrompidos.

“Existem muitas alternativas de comércio para os importadores europeus evitarem o Canal de Suez”, refere Ralph Leszczynski, chefe de investigação da corretora Banchero Costa & Co.

O Canal do Suez é uma rota crucial, usada principalmente para transportar petróleo do Médio Oriente para a Europa e os EUA. Diariamente, cerca de 600 mil barris de petróleo bruto vão do Médio Oriente para a Europa e os EUA através deste canal, enquanto os volumes da Bacia do Atlântico para a Ásia totalizam cerca de 850 mil barris por dia.