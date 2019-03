Nem a queda da Boeing trava a subida de Wall Street

A Boeing caiu 5,36% na sequência da queda do avião da Etiópia que ia para a capital do Quénia. Isto porque a aeronave que caiu é um de seus principais aviões, o 737 MAX 8, e isto levou vários países, incluindo a China, a suspenderem a utilização deste tipo de aeronave.

O S&P 500 (subiu 1,47% para 2.783,3 pontos) e o Nasdaq avançou 2,02% para 7.558 pontos, em Wall Street, enquanto o Dow Jones subiu 0,79% para 25.650,9 pontos, puxado pelo tombo da Boeing, que caiu 5% após a última acidente de um dos seus dispositivos na Etiópia, embora tenha chegado a atingir uma perda de 12%.

Para contrabalançar, a Apple recuperou 3,4% e contrariou a queda da Boeing. A fabricante do iPhone fechou com máximos anuais e levou avanços no Dow Jones após ter recebido uma recomendação positiva do Bank of America Merrill Lynch, que elevou sua valorização, para 210 dólares face ao price target anterior de 180 dólares.

Os ganhos foram generalizados no setor de tecnologia. O Facebook avançou 1,5% após a empresa Nomura Instinet ter melhorado a recomendação do título. Outros títulos importantes como Microsoft, Amazon, Alphabet e Intel também subiram na sessão; e o Philadelphia Semiconductor Index valorizou 2,3%.

A Bolsa de Valores de Nova Iorque quebrou sua série de quedas na semana passada, quando acorrentou cinco sessões de perdas nas quais caiu 2%.

Na macroeconomia, as vendas a Retalho nos EUA “ganham momentum”, escreveu o analista da MTrader, Ramiro Loureiro. O crescimento homólogo de 2,3% em janeiro surge depois dos 1,6% em dezembro de 2018, naquela que tinha sido a taxa mais fraca desde 2014. Excluindo as componentes Auto e de Energia o aumento foi de 3,7%, o que compara com os 1,7% em dezembro.

Numa base sequencial houve um aumento de 0,2% nas vendas totais (esperava-se estagnação) e de 1,2% excluindo Auto e Energia (estimava-se 0,6%), diz o mesmo analista.

Na macro esfera, persistem preocupações sobre a desaceleração económica global evidenciada pelos dados fracos publicados recentemente pela China e pelos EUA.

O governo dos EUA manteve sua previsão de crescimento para 2019 em 3,2% e 3,1% para 2020, ao passo que reduziu a sua estimativa da taxa de desemprego para 3,6%. % para os próximos dois anos, em comparação com a sua estimativa anterior de 3,7% e 3,8%.

De acordo com os cálculos da administração Trump, a economia manterá um crescimento anual de 3% de 2021 a 2024. Embora na semana passada, a OCDE previsse que o país cresceria 2,6% em 2019, um décimo a menos que o previsto em novembro, e 2,2% no próximo ano, um décimo a mais do que a previsão anterior.

O petróleo WTI está flat nos 56,79 dólares e o Brent em Lobres ganha 1,28% para 66,58 dólares.wall