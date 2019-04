Notre Dame “foi salva por meia-hora”, admite Governo francês

O governo francês garantiu que a catedral ainda está ‘de pé’ graças à rápida intervenção dos bombeiros. De acordo com o número dois do Interior, Laurent Nuñez, a Notre Dame foi salva do colapso por apenas “meia hora”, cita o “El País”.

“Uma série de funcionários, que colocaram em risco as suas vidas, entraram nas duas torres para se aproximarem do fogo o que permitiu salvar o edifício”, explicou o alto funcionário do Interior.

A destruição provocada pelo fogo foi menor do que inicialmente se temia, mas a situação continua preocupante . Especialistas detetaram “alguns pontos vulneráveis” na estrutura de Notre Dame, especialmente nas abóbadas, em partes do transepto norte e na torre do sino sul. Cinco edifícios habitacionais adjacentes foram evacuados como medida preventiva.

Até agora, as causas da origem deste incêndio são desconhecidas, dado o valor histórico e artístico desta catedral com nove séculos de história. Contudo, tudo aponta para um incêndio acidental, já que estavam a decorrer obras de reabilitação na catedral. Os trabalhadores que trabalhavam no local vão ser alvos de uminterrogatório.