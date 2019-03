O que aconteceu a Maddie? Netflix estreia documentário sem aprovação dos McCann

O documentário foi pensado para ter oito episódios, como explica The Guardian (e alguns meios de comunicação ingleses falaram num custo superior a 8 milhões de libras, ou seja, mais de 9 milhões de euros).

“The Disappearance of Madeleine McCann” tem depoimentos que apontam no sentido de que Maddie ainda pode estar viva e que poderá ter sido raptada por um organização criminosa de tráfico humano, que a levou para o estrangeiro.

Entre as mais de 100 horas de informações estão incluídas declarações de suspeitos, como o britânico Robert Murat e o russo Sergey Malinka. O empresário milionário que ajudou a financiar a investigação inicial, Brian Kenndy, também testemunhou para o filme. No total, foram entrevistadas mais de 40 pessoas.

“Kate e Gerry, bem como a família e os amigos, foram abordados há alguns meses para participar no documentário. Kate e Gerry não tomaram a iniciativa de fazer este documentário e não vêem como é que ele ajudará na busca por Maddie, então optaram por não se envolver”, explicou Clarence Mitchell, porta-voz do casal, ao jornal The Guardian.

“O Desaparecimento de Madeleine McCann vai para além das manchetes dos jornais e olha de forma única para os factos do caso assim como para o seu impacto nos media em todo o mundo”, anunciou a Netflix.

Recorde-se que Maddie McCann desapareceu há 12 anos, a 3 de maio de 2007. Tinha na altura três anos. A criança desapareceu durante a noite, enquanto dormia no quarto com os irmãos. À hora do desaparecimento, os progenitores estavam a jantar no restaurante do hotel.