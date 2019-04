O que fazer quando se perde o emprego? 5 passos para voltar ao ativo

Decidir um plano de ação

Avalie as suas finanças pessoais para determinar o timing em que precisará de encontrar o seu próximo emprego. Se não tem uma licenciatura ou uma formação superior ou especializada, consideraria adaptar a sua vida para um regresso aos estudos? E que tipo de emprego iria procurar? No mesmo setor, ou seria este o momento para considerar uma mudança na carreira? Pense quais são as empresas onde sempre quis trabalhar. E coloque-as como objetivo na sua "wish list".