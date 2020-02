O que o Brexit pode mudar na vida dos portugueses?

Quero visitar o Reino Unido. Preciso de visto?

Até ao final deste ano ou até à data que venha a ser estabelecida para o fim da transição, não necessita de qualquer visto. Terá de levar consigo, como habitualmente, o cartão do cidadão, bilhete de identidade ou passaporte.

A partir de 1 de janeiro de 2021?

Os cidadãos britânicos não vão ser obrigados a obter um visto se viajarem para qualquer país da União Europeia em turismo ou negócios. Mas para os cidadãos europeus que queiram visitar o Reino Unido espera-se que também vigore esta política de isenção, embora pareça inevitável o cenário de vistos no futuro.

Como serão tratados os direitos dos passageiros aéreos?

Esta é uma das questões menos debatidas entre ilhéus e continentais. A legislação europeia em matéria de direitos dos passageiros aéreos aplica-se também a países extracomunitários, como a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça. Por isso, é provável que também continue a aplicar-se ao Reino Unido que ficará, de qualquer modo, sujeito à regulamentação internacional há muito definida pela Associação Internacional de Transportes Aéreos.

A situação dos passageiros aéreos mantém-se sem alteração até 31 de dezembro. Os direitos em caso de cancelamento do voo, overbooking, ou atraso não apresentarão, até à referida data, mudança. O mesmo é aplicável se a bagagem de porão se perder, ficou danificada ou chegar com atraso.

Informe-se dos seus direitos.

