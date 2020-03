OLI encerrou 2019 com faturação de 60 milhões de euros

A OLI, que reclama ser a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul, encerrou o exercício de 2019 com uma faturação de cerca de 60 milhões de euros. A empresa de Aveiro exportou cerca de 80% da sua produção para 80 países de cinco continentes.

De acordo com um comunicado da OLI, a fábrica “trabalha ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias por semana, e tem uma produção anual de 1,9 milhões de autoclismos e de 2,8 milhões de mecanismos”, afirmando-se como “a única empresa portuguesa a produzir autoclismos interiores”.

Numa aposta de maior exposição internacional, a OLI, pela segunda época consecutiva, será a patrocinadora oficial do Campeonato Mundial de Motovelocidade, nas categorias de Moto2 e Moto3.

O logótipo da marca estará presente nos equipamentos e nas motos dos pilotos Nicolò Bulega e Edgar Pons, da Federal Oil Gresini, em Moto2; e de Gabriel Rodrigo e Ricardo Rossi, da Kommerling Gresini, em Moto3.

“O patrocínio da OLI na temporada passada revelou ser uma aposta ganha ao nível da visibilidade internacional da marca – as provas forma vistas por 400 milhões de telespetadores e a assistência nos circuitos chegou aos 2,7 milhões de pessoas. Além disso, este patrocínio é uma excelente forma de intensificar a relação da empresa com os clientes, proporcionando-lhes a experiência de assistir a um circuito e visitar as boxes das equipas que patrocinamos”, explica António Oliveira, presidente da OLI.

De acordo com este responsável, “a OLI vive inspirada pela água, assumindo o compromisso de trabalhar diariamente na redução do seu consumo”. “Nos últimos anos, o desporto motorizado tem sido um excelente laboratório de desenvolvimento de novas tecnologias, nomeadamente na diminuição de consumos de combustíveis. encontrámos no desporto motorizado uma nova inspiração, para vencer desafios e superar barreiras, perseguindo a perfeição que, no nosso caso, se traduzirá na criação de soluções inovadoras de sustentabilidade hídrica”, conclui o presidente da empresa.

A OLI fechou o ano passado com um total de 431 colaboradores.