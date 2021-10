OPEP mantém aumentos de produção mensais em 400 mil barris de petróleo por dia

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiu esta segunda-feira manter o atual plano de aumentos mensais de produção na casa dos 400 mil barris por dia (bpd), anunciou o maior cartel petrolífero do mundo, numa altura em que alguns analistas apontavam para aumentos mais expressivos, dada a crescente procura mundial pelo ‘ouro negro’.

As cotações do petróleo nos mercados internacionais beneficiaram desta notícia, com o barril de Brent, a referência para o mercado europeu, e o de crude, o benchmark norte-americano, a valorizarem 2,56% e 2,39%, respetivamente, após o anúncio. O barril de Brent passou mesmo a barreira dos 81 dólares (69,63 euros), tocando máximos de três anos.

A decisão foi tomada depois da reunião ministerial do grupo e dos seus aliados, que se voltou a realizar em formato online durante esta segunda-feira. A atual estratégia havia sido acordada em julho, depois da OPEP ter optado por cortes substanciais à produção mundial em 2020, na sequência da queda a pique do petróleo que levou o preço do barril a terreno negativo.

Agora, e apesar das pressões colocadas por economias com elevados consumos petrolíferos, como os EUA ou a Índia, o cartel optou por manter inalterada este ritmo de aumento da produção, reiterando novamente a importância “crítica” de todos os membros cumprirem o pacto estabelecido.