Otimismo nas relações comerciais entre os EUA e a China puxam Wall Street para terrenos positivos

Wall Street fechou em alta esta quarta-feira com as notícias a apontarem para um possível entendimento entre os Estados Unidos e a China com vista a um acordo comercial. O S&P 500 valorizou 0,54% para 2.651,07 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 0,89% para 6.763,96 pontos e o industrial Dow Jones ganou 0,64% para 24.527,27 pontos.

As notícias de que a China poderá abrir a sua economia a empresas estrangeiras, dando-lhes acesso ao mercado interno chinês, alimentaram as esperanças de que as negociações em curso, entre os EUA e a China, durante as tréguas comercais de 90 dias, poderão chegar a bom porto. Depois de a Reuters ter noticiado que a China iria aumentar as importações de produtos agrícolas norte-americanos, nomeadamente a compra de rebentos de soja, pairou um sentimento otimista nos mercados.

O otimismo espalhou-se às tecnológicas FANG, que registaram inúmeras ordens de compra. As ações da Netflix subiram 4%, e as ações da Amazon, Facebook, Alphabet (detentora da Google) também subiram.

Nas matérias-primas, o Brent, preço de referência mundial e para o mercado europeu, valorizou 0,02% para 60,21 dólares, enquanto o West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, cedeu quase 1%, para 51,17 dólares.