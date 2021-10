Concertos, exposições, cinema, artes cénicas e conferências, fazem parte da programação da Mostra Espanha. Este mês de outubro, a bienal tem um programa composto por 22 atividades culturais em 18 cidades portuguesas. A iniciativa tem como objetivo divulgar a criação artística espanhola, no momento atual, dando a conhecer os seus principais artistas e dinamizadores. Esta iniciativa bienal, cujo principal objetivo é apresentar o dinamismo e a criatividade das indústrias culturais espanholas atuais, teve a sua apresentação formal no dia 7 de outubro no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, com a apresentação de “A Infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz”, uma obra de Alonso Sánchez Coello do século XVI, que pertence à coleção do Museu do Prado, em Madrid.

