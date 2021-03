Pacote de estímulos não anima investidores em Wall Street

Os principais índices bolsistas norte-americanos abriram a sessão desta terça-feira, 2 de março, em baixa ligeira, com os índices tecnológicos a liderarem as perdas e a praça industrial a esforçar-se para contrariar a tendência.

O Nasdaq Composite e o Nasdaq 100 arrancam a sessão perdendo 0,40% para 13,530.63 e 13,228.12 pontos, respetivamente, enquanto que o Dow Jones negoceia na em queda, perdendo 0,20% para 31,469.96 pontos. No ‘vermelh0’ surge também o S&P 500 que cai 0,17% para 3,895.20 pontos.

Embora as praças negoceiem, neste momento, em baixa os investidores continuam animados com o plano de estímulos orçamentais de 1,9 biliões de dólares (1,5 mil milhões de euros) que chegará em breve aos cofres norte-americanos, bem como com o plano de vacinação em curso, depois de ontem ter sido aprovada a vacina contra a Covid-19 da Johnson&Johnson.

O Senado dos Estados Unidos vai começar a debater o pacote de estímulos do presidente esta semana quando os democratas almejarem aprovar a lesgislação com maioria.

Destaque para o Zoom que cresce 4,45% para 425.97 dólares depois do fundador e líder da empresa de videoconferências Zoom ter visto a sua fortuna aumentar em 2 mil milhões de dólares, depois de a empresa ter revisto em alta os resultados para o período fiscal de 2022. Neste momento, Eric Yuan soma uma fortuna total avaliada em 22 mil milhões de dólares, de acordo com o índice de multimilionários da “Bloomberg”.