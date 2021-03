PAN apela ao reforço da vacinação e testagem contra a Covid-19

O porta-voz do PAN, André Silva, pediu, esta terça-feira, que existisse um reforço no plano de vacinação, bem como na testagem, depois da reunião com o Presidente da República sobre estado de emergência.

“O plano de vacinação está bastante atrasado, apenas um milhão de primeiras tomas, meio milhão de vacinas consumadas, o que no caso em concreto daquilo que é a faixa etária 40-60, que está de facto bastante desprotegida e é importantíssima para a imunização social”, sublinhou André Silva.

Na perspetiva do PAN, é ainda preciso “alargar seus rastreios que hoje em dia estão a ser utilizados nomeadamente com a testagem às pessoas que tem tido contacto com pessoas infetadas”. Neste sentido, André Silva sugeriu que “comecem a surgir nas farmácias autotestes preferencialmente gratuitos”.

Quanto à renovação do estado de emergência, o porta-voz do PAN frisou que apesar de “estarmos num plano de desconfinamento este carece ainda de medidas com cobertura legas e constitucional e é um procedimento que teremos que manter”.

Ainda assim, André Silva espera que o fim do estado de emergência esteja para breve: “Esperamos que daqui a 15 dias as medidas tenham de ser aplicadas já não necessitem dessa cobertura e portanto poderemos dispensar então a renovação do estado de emergência”