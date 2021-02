Pandemia gera perdas de 127 milhões de dólares em empresa de golfe

A fabricante de equipamentos de golfe dos Estados Unidos, Callaway, registou um prejuízo de 127 milhões de dólares (104,6 milhões de euros) no ano fiscal de 2020, em comparação com os 79 milhões (65 milhões de euros) de lucro no ano anterior, segundo o portal “Palco 23”.

Da mesma forma, a empresa teve uma faturação de 1,6 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) no ano que fica marcado pela pandemia de Covid-19, o que representa menos 6,6% que no ano anterior. Por outro lado, o lucro operacional bruto (ebitda) do clube ajustado em 2020 foi de 165 milhões de dólares (135 milhões de euros) contra 210 milhões de dólares (173 milhões de euros) no ano anterior.

A queda nas vendas da empresa foi causada pelo impacto da Covid-19 e os confinamentos daí resultantes no segundo e quarto trimestres de 2020. No entanto, a queda nas vendas teria sido muito maior se não tivesse havido um aumento na procura por equipamento ‘outdoor’ desportivo após o primeiro confinamento, acompanhado pelo aumento das vendas online.

Precisamente devido à imprevisibilidade da pandemia de Covid-19, a empresa optou por não publicar uma previsão para 2021. No entanto, após a fusão com a Topgolf, a empresa espera ultrapassar a faturação do primeiro trimestre do ano passado no mesmo período de 2021, apesar da Covid-19 e por limitações da oferta.

A empresa norte-americana também estima que o setor se recupere a partir do segundo trimestre, mas alerta para o aumento das despesas operacionais devido à escassez de contentores de encomendas.

Para Chip Brewer, presidente e CEO da Callaway “a procura é contínua e estamos a recuperar mais rápido do que o esperado”, acrescentou.