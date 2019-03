Parlamento Europeu aprova fim da mudança de hora em 2021

O Parlamento Europeu aprovou o fim da mudança de hora a partir de 2021. Uma maioria de eurodeputados aprovaram esta terça-feira, 26 de março, o fim da mudança de hora duas vezes por ano nos países europeus, em março e em outubro.

Se os governos optarem pela hora de verão, os relógios vão ter de passar para a hora definitiva no último domingo de março de 2021. Os que optarem pela hora de inverno, vão ter de ajustar os seus relógios no último domingo de outubro de 2021.

A votação no hemiciclo de Estrasburgo não constituirá ainda o ponto final no processo legislativo, já que o Conselho da União Europeia, onde estão representados os Estados-Membros, e que deve chegar a um compromisso com o Parlamento, ainda não chegou a uma posição sobre esta proposta de diretiva, apresentada pelo executivo comunitário.

Afastada está já a ideia original da Comissão Europeia, que propunha o fim da mudança de hora já este ano, como reconheceu na segunda-feira à noite, num debate no hemiciclo, a comissária europeia dos Transportes, Violeta Bulc.