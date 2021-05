“Pensamento Crítico”. “Novo Banco é um tema escandaloso e deve envergonhar-nos”

Na última edição do programa “Pensamento Crítico”, da plataforma multimédia JE TV e da autoria de Marco Silva, consultor estratégico e de investimentos, o tema do Novo foi novamente debatido, no momento em que a comissão parlamentar de inquérito deixa transparecer mais pormenores sobre a resolução do BES e da posterior venda do Novo Banco à Lone Star.

“Esta auditoria não trouxe nenhuma conclusão que não estivéssemos à espera e disse que todas as alternativas seriam piores. O que é intolerável é que o temos assistido, de forma escandalosa, nesta comissão de inquérito”, realçou a advogada Filomena Girão no programa da JE TV.