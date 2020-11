PEV pede que medidas de estado de emergência tenha em consideração proteção e segurança dos portugueses

A deputada do partido Ecologista Os Verdes (PEV), Mariana Silva, que saudou o regresso das reuniões com o Infarmed, frisou que as “medidas devem continuar a ser implementadas” e pediu que fossem de encontro “à proteção e segurança” dos portugueses.

Depois de reunião do Infarmed com os partidos e o Governo, Mariana Silva sublinhou o “regresso destas reuniões”, destacando que “a informação que nos foi dada foi clara e ajuda-nos depois a compreender quais as medidas que são necessárias para continuarmos esta luta contra o vírus e contra a pandemia que vivemos”.

Mariana Silva defende que as “medidas devem continuar a ser implementadas, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o reforço da proteção no transporte público, o reforço de lares e escolas para que todos estejamos protegidos como sabemos é fácil dizer que em teletrabalho estamos protegidos e não tão expostos ao vírus”.

Assim, o PEV pede “medidas vão ao encontro desta proteção e desta segurança tao necessária para proteger todos os portugueses e possamos de alguma forma fazer a nossa vida de forma cautelosa e protegida”.

Questões que para os ecologistas são “essenciais”, sendo que a segurança nos locais de trabalho e transportes públicos “nem sempre acontece”. Também para manter a segurança, Mariana Silva referiu que o partido pretende o “reforço dos cuidados de saúde primários porque se nós estivermos protegidos, se a nossa saúde estiver protegida e se pudermos de alguma forma desenvolver anticorpos ou o vírus não se tornará tão agressivo”.