PEV vota contra estado de emergência e diz que decreto de Marcelo não tem “qualquer alteração”

A deputada do Partido Ecologista Os Verdes (PEV), Mariana Silva lamentou que um plano de desconfinamento ainda não tivesse sido elaborado pelo Governo, quando revelou o sentido de voto do partido quanto à renovação do estado de emergência, esta terça-feira.

Depois de uma reunião com o Presidente da República, Mariana Silva sublinhou que “o planeamento do desconfinamento já devia estar a ser feito”. “Lamentamos ainda não saber nada sobre ele, mas aguardamos as próximas informações que possam vir do Governo”, acrescentou a ecologista, cujo partido vai votar contra a renovação do estado de emergência.

Mariana Silva explicou que o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa também serviu para o partido expressar as suas preocupações “com a economia, com os pequenos e médios empresários, com o facto de quanto mais tempo estivermos confinados pior será”. Além dos empresários, a deputada ecologista acredita que quanto maior for o tempo de confinamento pior será para os alunos. O PEV defende a escola presencial.

Quanto às mudanças no decreto presidencial, Mariana Silva destacou que Marcelo “disse que não havia qualquer alteração”. O facto de o Presidente da República não ter feito qualquer tipo de modificações no decreto presidencial para o próximo estado de emergência foi referida igualmente por partidos como a Iniciativa Liberal.