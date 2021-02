PEV vota contra estado de emergência e pede valorização do SNS

A deputada do partido ecologista Os Verdes (PEV), Mariana Silva referiu que o partido votava contra o estado de emergência e pediu ao Governo que apostasse no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que recorra ao Orçamento do Estado para ajudar os portugueses.

Durante reunião plenário, Mariana Silva explicou as prioridades do partido. “Em primeiro lugar, como não nos cansaremos de repetir até à exaustão é urgente valorizar o Serviço Nacional de Saúde que apesar das provas a que foi sujeito e mesmo com muitas insuficiências foi capaz de assegurar a resposta que se impunha e isso diz muito das opções que fomos fazendo ao longo das últimas décadas, resistindo aos que queriam e ainda querem que entreguemos essa joia da coroa aos interesses do negócios privado”.

Mariana Silva pediu que o Governo apoiasse a economia e que recorresse ao OE e “todos os instrumentos que tenha ao seu alcance para garantir o investimento que falta e a contratação de trabalhadores”. A deputada ecologista defendeu ser preciso “responder aos trabalhadores e pequenos e médios empresários, é preciso responder aos trabalhadores da cultura”.

No discurso de Mariana Silva não faltou o lembrete que o confinamento “teve impactos positivos na Saúde, mas impactos negativos que ainda não estão claro, como o desemprego, redução de rendimentos, encerramento de pequenos negócios”.