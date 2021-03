Pfizer vai entregar mais dez milhões de doses à UE no segundo trimestre (com áudio)

Bruxelas negociou com a parceira Pfizer/BioNTech a entrega de mais dez milhões de doses para o segundo trimestre, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a assumir uma entrega total de 200 milhões de vacinas para o trimestre em questão.

De acordo com Ursula von der Leyen, o total de doses confirmadas irá dar “espaço de manobra” aos estados-membros da União Europeia e “preencher espaços vazios nas entregas”, lê-se na rede social Twitter.

“A Comissão Europeia e a BioNTech/Pfizer chegaram a um acordo para a entrega acelerada de dez milhões de doses para o segundo trimestre”, revela um comunicado associado ao tweet da presidente da Comissão Europeia.

“Sei como o segundo trimestre é crítico para a implementação das estratégias de vacinação dos nossos estados-membros”, realça von der Leyen no comunicado, sabendo da estratégia dos países da UE em vacinar 70% da população até ao fim do verão.

