Dados preliminares publicados esta terça-feira pelo Eurostat destacam Portugal como um dos cinco Estados-membros onde as taxas de crescimento do PIB, em relação ao mesmo trimestre de 2022, foram positivas. O mesmo não se passou na comparação em cadeia.

31 Outubro 2023, 10h26

O Produto Interno Bruto (PIB) ajustado diminuiu 0,1% na zona euro e aumentou 0,1% na União Europeia (UE) no terceiro trimestre, em comparação com os três meses anteriores, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Eurostat.

Os dados preliminares publicados esta manhã destacam Portugal como um dos cinco Estados-membros onde as taxas de crescimento do PIB, em relação ao mesmo trimestre de 2022, foram positivas. Os valores homólogos mais elevados foram registados em Portugal (+1,9%), Espanha (+1,8%) e Bélgica (+1,5%).

Por outro lado, as quedas mais expressivas, quando olhamos para 2022, foram registadas na Irlanda (-4,7%), Estónia (-2,5%), Áustria e Suécia (ambas com -1,2%), segundo o relatório do organismo de estatística da UE.

Entre os países para os quais estão disponíveis dados relativos ao terceiro trimestre de 2023, a Letónia (+0,6%) teve o maior aumento em cadeia, seguindo-se a Bélgica (+0,5%) e Espanha (+0,3%). Por sua vez, as reduções mais acentuadas foram registadas na Irlanda (-1,8%), Áustria (-0,6%) e República Checa (-0,3%).

“Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB ajustado sazonalmente aumentou 0,1% tanto na zona euro como na UE no terceiro trimestre de 2023, após +0,5% na zona euro e +0,4% na UE no trimestre anterior”, lê-se ainda no relatório do Eurostat.